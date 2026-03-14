القوات الإيرانية: ألحقنا بأمريكا هزيمة مذلة بإخراج "أبراهام لينكولن" من المنطقة

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية أنهم أخرجوا"أبراهام لينكولن" أكبر حاملة طائرات أمريكية من المنطقة بعد أن كانوا يثيرون الرعب وينهبون الثروات.



شددالناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية في رسالة إلى قادة الدول المسلمة في المنطقة: ثقوا بإيران الإسلامية وشعبها المسلم، وعلينا أن نتحد بقيادة العالم الإسلامي ضد الكفر والشرك والنفاق بقيادة أمريكا والصهاينة.

تابع: لا تثقوا بالقوة الوهمية لأمريكا، فهي دولة غير قادرة حتى على حماية جيشها المترنح، ولن تستطيع تأمين سلامة الدول المسلمة واستقرار المنطقة.

أضاف بأن أكبر حاملة طائرات أمريكية، "إبراهام لنكولن"، التي كان اسمها يثير الرعب وكانت تُنهب بها موارد المسلمين، تم تعطيلها عن بعد بواسطة القوة المسلمة الإيرانية، وأُجبرت على الفرار بعد هزيمة تاريخية، وهذه الهزيمة ستظل خالدة في التاريخ.