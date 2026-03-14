حماس تحث إيران على التوقف عن "استهداف الدول المجاورة"



دعت حركة حماس يوم السبت إيران إلى الامتناع عن استهداف الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه حق طهران في الدفاع عن نفسها ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "مع تأكيدنا على حق الجمهورية الإيرانية في الرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفقاً للمعايير والقوانين الدولية، تدعو الحركة الإخوة في إيران إلى تجنب استهداف الدول المجاورة".

كما دعت حماس، التي خاضت حرباً مدمرة استمرت عامين مع إسرائيل في غزة، المجتمع الدولي إلى "العمل على وقف" الحرب الجارية على الفور.

وكانت الجماعة قد أدانت سابقاً مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في اليوم الأول من الحرب ووصفته بأنه "جريمة شنيعة"، معترفة علناً بدعمه الطويل الأمد للحركة الفلسطينية.

وقالت الحركة بعد وقت قصير من اغتيال خامنئي: “لقد قدم جميع أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري”.