لا يغني عن الدواء.. محمود سعد يكشف عن رأيه في نظام الطيبات الغذائي

يرى الإعلامي محمود سعد، أن الجميع أحرار في اختياراتهم الحياتية والغذائية، مشددًا على أن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" أو أي نظام غذائي لا يمكن تعميمه على الجميع، لأن لكل شخص حالته الصحية واحتياجاته الخاصة، ولا يجوز فرض نمط واحد على كل الناس.



وقال "سعد" خلال بث مباشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إن الحياة مش مجرد تفاصيل الطعام، لكن المهم هو معنى الحياة وكيف يعيش الإنسان يومه بشكل متوازن وذو قيمة".



وأضاف :"الإنسان دايمًا بيسعى لفهم الحياة بشكل أعمق وتحقيق التوازن والرضا، والمفكرين والأدباء قدموا إسهاماتهم لتبسيط الحياة وتجميلها،لا تحويلها إلى صراعات حول التفاصيل الصغيرة".

وانتقد الانشغال المفرط بالجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوعات غير مهمة معلقاً :" ده بيشتت الانتباه عن القضايا الحقيقية زي التربية والاستقرار الأسري".

أما بالنسبة لقانون الأسرة الجديد اكد محمود سعد :" موضوع مهم ويدعو المواطنين للمشاركة بآرائهم بهدوء وموضوعية النقاش العام لازم يكون بنّاءً ويهدف للإصلاح لا الصدام".



وأوضح أنه ليس طرفًا في تفاصيل الخلافات الأسرية أو القانونية المتداولة، لكنه يفضل الاستماع لآراء المتخصصين، خاصة في القضايا الطبية أو القانونية، مؤكدًا أن الرجوع لأهل الخبرة هو الأساس عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالصحة أو القانون أو التنظيم المجتمعي محذرا الاشخاص الذين يتناولون الأدوية لا يوقفوها إلا بأمر الطبيب خاصة اصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد على أن لكل شخص تجربة مختلفة، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر، سواء في أنظمة الغذاء أو أسلوب الحياة، محذرًا من تحويل التجارب الفردية إلى قواعد عامة ملزمة للجميع و النقاش العام يجب أن يكون بنّاءً ويهدف إلى الإصلاح لا الصدام .

وختم الإعلامي محمود سعد، في حديثه، إلى أنه يتناول مشروب الزنجبيل بشكل يومي تقريبًا قبل النوم، موضحًا أنه يفضله كمشروب دافئ ومهدئ، دون أن يكون ذلك وصفة عامة أو توصية طبية، وإنما مجرد عادة شخصية.