شريف عامر: الناس بتاكل هياكل الفراخ في بعض المناطق بسبب الفقر

قال الإعلامي شريف عامر إن موضوع هياكل وأجزاء الدواجن، وعلى رأسها “هياكل الفراخ وأرجلها”، عاد إلى واجهة الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحات أثارت تساؤلات حول مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح "عامر" خلال برنامجه يحدث في مصر، أن النقاش لا يمكن فصله عن البعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الأجزاء كانت تُستخدم تاريخيًا في بعض القرى والمناطق الشعبية داخل مصر، في إعداد الشوربات والأطعمة البسيطة، نتيجة ظروف معيشية معينة، وليس باعتبارها اختيارًا غذائيًا أساسيًا.

وأضاف الإعلامي، أن استخدام هذه الأجزاء لم يكن مقتصرًا على مصر فقط، بل إن بعض الثقافات في دول آسيوية تتعامل مع أرجل الدواجن كمكون غذائي ضمن أطباق تقليدية، ما يعكس اختلاف العادات الغذائية من مجتمع لآخر.

وأشار عامر، إلى أن الجدل الحالي يطرح سؤالًا أوسع حول ما إذا كانت هذه الأجزاء غير صالحة بطبيعتها للاستهلاك، أم أن استخدامها أو رفضها يرتبط بالثقافة والمعايير الصحية الحديثة وتطور الوعي الغذائي.

واختتم بأن الملف يظل مفتوحًا للنقاش بين الخبراء، بين من يراه مسألة صحية بحتة، ومن يراه مرتبطًا بالعادات الغذائية والواقع الاقتصادي للمجتمعات.