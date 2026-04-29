شريف عامر: واشنطن تميل للحصار بدل الضربات العسكرية.. والضغط الاقتصادي على إيران أكثر فاعلية

أكد الإعلامي شريف عامر، أن المؤشرات القادمة من واشنطن تكشف عن توجه أمريكي واضح نحو استمرار الضغط الاقتصادي والحصار على إيران، باعتباره الخيار الأكثر فاعلية مقارنة بالضربات العسكرية المباشرة.

وأوضح "عامر" خلال برنامجه يحدث في مصر، أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ترى أن العقوبات والحصار يحققان نتائج أكثر إيلامًا لطهران، حتى وإن احتاج الأمر إلى وقت أطول، مشيرًا إلى أن هذا النهج أصبح أكثر قبولًا داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.

وأضاف الإعلامي، أن المزاج العام داخل واشنطن، إلى جانب تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية، يعكس قناعة متزايدة بأن الحصار الاقتصادي قد يحقق أهدافًا استراتيجية أكبر من أي مواجهة عسكرية جديدة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي الحالي.