أخبار التوك شو| أحمد موسى: أرض مصر جحيم على العدو اللي يفكر يقرب.. ومُتحدّث الوزراء: قانون الأسرة يجمع 5 تشريعات قديمة ويُعزّز الحلول الودية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: أرض مصر جحيم على العدو اللي يفكر يقرب.. وسماء مصر نار على من يحاول اختراقها

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.

مُتحدّث الوزراء: قانون الأسرة يجمع 5 تشريعات قديمة ويُعزّز الحلول الودية لاستقرار المجتمع|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان، تأتي في إطار الحرص على تحقيق عدة أهداف، من بينها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تنفيذ التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني منذ بدايته

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ المرحلة الحالية تفرض ضرورة تعزيز الوجود العربي في المحافل التفاوضية الدولية، خاصة أن التطورات الجارية تمس بشكل مباشر الأمن والسيادة العربية، لا سيما في منطقة الخليج.

فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السد الأثيوبي مازال يخزن كميات كبيرة من المياه خلف السد وسوف تضطر اثيوبيا لتفريغ جزء من المياه من خلف السد مع بدء موسم الامطار.

اتحاد منتجي الدواجن: لا حقن للدواجن بالهرمونات.. ولدينا اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات في الأسواق المصرية .

تفاصيل حادث مروع للإعلامية بسمة وهبة.. والنجاة بمعجزة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تفاصيل الحادث الخطير الذي تعرضت له مؤخرًا، مؤكدة أنها مرت بتجربة قاسية كادت أن تنهي حياتها، ووصفت ما حدث بأنه “لحظة بين الحياة والموت”.

فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو

نفت الإعلامية فرح شعبان ما يتردد عن قيامها بالمتاجرة بحياتها الشخصية بعد عودتها إلى علي غزلان للمرة الثالثة ثم طلاقهما، قائلة: «أنا مش محتاجة ريتش علشان أبقى مشهورة».

المجلس القومي للأمومة والطفولة يطالب بتعزيز حقوق الطفل في قانون الأحوال الشخصية

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، التقدم بمطالب إلى رئاسة الجمهورية بضرورة تضمين حقوق عليا للطفل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حمايته في مختلف الأوضاع الأسرية.

متحدث التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لتدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، بهدف تغيير نمط تفكير الطلاب وتعزيز قدرتهم على التعامل الاقتصادي بشكل صحيح وسليم.

شرطة لندن: واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي

أعلنت شرطة لندن رسميا أن واقعة الطعن في لندن عمل إرهابي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.