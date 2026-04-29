تفاصيل حادث مروع للإعلامية بسمة وهبة.. والنجاة بمعجزة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تفاصيل الحادث الخطير الذي تعرضت له مؤخرًا، مؤكدة أنها مرت بتجربة قاسية كادت أن تنهي حياتها، ووصفت ما حدث بأنه “لحظة بين الحياة والموت”.

وخلال حديثها في برنامج 90 دقيقة على قناة قناة المحور، أعربت وهبة عن امتنانها الشديد لنجاتها، مشيرة إلى أن ما عاشته لم يكن مجرد حادث عابر، بل تجربة إنسانية عميقة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا بداخلها.

وأضافت أن تلك اللحظات الصعبة جعلتها تعيد النظر في كثير من الأمور في حياتها، مؤكدة أن الإنسان لا يدرك قيمة الحياة الحقيقية إلا عندما يقترب من فقدانها، واصفة نجاتها بأنها رسالة إلهية تستحق الشكر والحمد.

وعن حالتها بعد الحادث، أوضحت أنها لا تزال تحت تأثير الصدمة، لكنها تحاول تجاوز التجربة تدريجيًا، معبرة عن إيمانها بأن مثل هذه المواقف تحمل دروسًا مهمة للإنسان.

تفاصيل الحادث تعود إلى تعرضها لتصادم مروري أعلى محور 26 يوليو، أثناء استقلالها سيارة يقودها سائقها الخاص، حيث حاولت سيارة أخرى السير بسرعة كبيرة وتخطيها، ما أدى إلى اصطدامها بها، وفقدان السيطرة على عجلة القيادة، لتصطدم بسيارة ثانية.

وأسفر الحادث عن تلفيات في السيارة، فيما لاذت السيارة المتسببة بالواقعة بالفرار بعد لحظات من التوقف.

وعلى الفور، تم نقل الإعلامية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن تستقر حالتها وتغادر إلى منزلها.

الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتسبب فيه.