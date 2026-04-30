مخاوف إسرائيلية من “تآكل الردع”.. تل أبيب تضغط لتسريع المسار التفاوضي مع لبنان
دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة بسرعة.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير تفتح أبواب الفرج
استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا
سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز
البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية
نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية
حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب
نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة
رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري
نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب
نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي
إتاحة التنقيب والتراخيص في 30 يوما.. تفاصيل تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية
التهاب المعدة.. الأعراض والأسباب والعلاج

التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
رنا عصمت

التهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة ورغم أن بطانة المعدة قوية وتحمي نفسها عادةً من تأثير الأحماض، فإنها قد تتعرض للتهيج والالتهاب بسبب بعض العوامل مثل الإفراط في تناول الكحول، أو التدخين، أو الاستخدام المتكرر لبعض المسكنات.

قد يحدث التهاب المعدة نتيجة عوامل تتعلق بنمط الحياة أو بعض المشكلات الصحية، ومنها:

-الإفراط في شرب الكحول.

-التدخين.

- التوتر الشديد، خاصةً المصاحب للمشكلات الصحية الخطيرة.

-الاستخدام طويل المدى للأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

مشكلات صحية قد تسبب التهاب المعدة:

-العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

-الجراحات الكبرى.

-الإصابات الشديدة أو الحروق.

بعض الأمراض المرتبطة بالتهاب المعدة، اضطرابات المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم السليمة.

-الارتجاع الصفراوي المزمن، حيث ترتد العصارة الصفراوية إلى المعدة والمريء.

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكن من أبرزها:

-ألم أو اضطراب في المعدة.

-التجشؤ أو الحازوقة.

-الغثيان والقيء.

-الشعور بالامتلاء أو حرقان بالمعدة.

-فقدان الشهية.

-وجود دم في القيء أو براز أسود، وقد يكون ذلك علامة على نزيف في بطانة المعدة.

قد تتشابه هذه الأعراض مع حالات صحية أخرى، لذلك يبقى التشخيص الطبي مهمًا لتحديد السبب والعلاج المناسب.

ما هو العلاج؟

يعتمد علاج التهاب المعدة على السبب المؤدي إليه، والأعراض التي تعاني منها، والعمر، والحالة الصحية العامة، كما يتوقف أيضًا على مدى شدة الحالة.

في معظم الحالات، قد تُستخدم  مضادات الحموضة وأدوية أخرى لتقليل حمض المعدة، مما قد يساعد في تخفيف الأعراض ودعم التئام بطانة المعدة.

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

يوسف محمد

واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

خيري بشارة

خيري بشارة: أعد بتقديم دورة لصناعة أفلام بالموبايل في الإسكندرية| خاص

محمد جمعة و أبطال فيلم سنووايت في ندوة خاصة في المركز الكاثوليكي

محمد جمعة وأبطال فيلم سنووايت في ندوة خاصة في المركز الكاثوليكي

رنا سماحة مع سيرا إبراهيم

رنا سماحة: لا أقبل الحياد في الصداقة.. وأهلي ملجئي الأول

بالصور

أرباح فولفو للسيارات تتراجع بأقل من المتوقع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد