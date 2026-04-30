التهاب المعدة.. الأعراض والأسباب والعلاج

التهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة ورغم أن بطانة المعدة قوية وتحمي نفسها عادةً من تأثير الأحماض، فإنها قد تتعرض للتهيج والالتهاب بسبب بعض العوامل مثل الإفراط في تناول الكحول، أو التدخين، أو الاستخدام المتكرر لبعض المسكنات.

قد يحدث التهاب المعدة نتيجة عوامل تتعلق بنمط الحياة أو بعض المشكلات الصحية، ومنها:

-الإفراط في شرب الكحول.

-التدخين.

- التوتر الشديد، خاصةً المصاحب للمشكلات الصحية الخطيرة.

-الاستخدام طويل المدى للأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

مشكلات صحية قد تسبب التهاب المعدة:

-العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

-الجراحات الكبرى.

-الإصابات الشديدة أو الحروق.

بعض الأمراض المرتبطة بالتهاب المعدة، اضطرابات المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم السليمة.

-الارتجاع الصفراوي المزمن، حيث ترتد العصارة الصفراوية إلى المعدة والمريء.

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكن من أبرزها:

-ألم أو اضطراب في المعدة.

-التجشؤ أو الحازوقة.

-الغثيان والقيء.

-الشعور بالامتلاء أو حرقان بالمعدة.

-فقدان الشهية.

-وجود دم في القيء أو براز أسود، وقد يكون ذلك علامة على نزيف في بطانة المعدة.

قد تتشابه هذه الأعراض مع حالات صحية أخرى، لذلك يبقى التشخيص الطبي مهمًا لتحديد السبب والعلاج المناسب.

ما هو العلاج؟

يعتمد علاج التهاب المعدة على السبب المؤدي إليه، والأعراض التي تعاني منها، والعمر، والحالة الصحية العامة، كما يتوقف أيضًا على مدى شدة الحالة.

في معظم الحالات، قد تُستخدم مضادات الحموضة وأدوية أخرى لتقليل حمض المعدة، مما قد يساعد في تخفيف الأعراض ودعم التئام بطانة المعدة.