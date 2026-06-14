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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان وحمى الدولة من الإرهاب والتفكك بعد ثورة 30 يونيو

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ليس فقط لأنها عبرت عن إرادة شعبية كاسحة لاستعادة الدولة الوطنية، ولكن لأنها شكلت نقطة الانطلاق الحقيقية لإنقاذ مصر من مخاطر الإرهاب والفوضى ومخططات التقسيم التي كانت تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة 30 يونيو كشفت حجم الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري وقدرته على التصدي للمشروعات التي استهدفت هوية الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المصريين خرجوا دفاعًا عن وطنهم ومستقبل أبنائهم، رافضين الانزلاق نحو مصير شهدته دول أخرى في المنطقة عانت من الانقسام والصراعات الداخلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدور التاريخي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك المرحلة الدقيقة كان حاسمًا في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، حيث انحاز لإرادة الشعب وتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في توقيت بالغ الصعوبة، الأمر الذي أسهم في حماية البلاد من موجات العنف والإرهاب ومحاولات إسقاط مؤسسات الدولة.

وأوضح سامي نصر الله، أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو أثبتت صحة الرؤية الوطنية التي قادت عملية الإنقاذ، حيث نجحت الدولة المصرية في توجيه ضربات قوية للتنظيمات الإرهابية، واستعادة الأمن والاستقرار، بالتوازي مع إطلاق أكبر خطة تنموية شهدتها مصر في تاريخها الحديث، شملت تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة وشبكات الطرق والطاقة والخدمات الأساسية.

وأشار النائب إلى أن القيادة السياسية لم تكتفِ بمواجهة التحديات الأمنية، بل وضعت أسس بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وشدد نائب الشرقية على أن الحفاظ على مكتسبات الثورة يتطلب استمرار التكاتف الوطني والوعي بحجم التحديات التي تواجه المنطقة، لافتًا إلى أن قوة الدولة المصرية واستقرارها أصبحا نموذجًا مهمًا في محيط إقليمي يشهد العديد من الأزمات والصراعات.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستبقى رمزًا لانتصار الإرادة الشعبية، وستظل شاهدة على نجاح المصريين بقيادة الرئيس السيسي في حماية وطنهم من الإرهاب والتفكك، وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتنمية للأجيال الحالية والقادمة.

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