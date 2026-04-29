اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

تحولت ليلة هادئة داخل إحدى القرى الريفية بمحافظة الشرقية إلى لغز مفتوح، بعدما اختفى محصول قمح بالكامل من أرض زراعية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، في واقعة غير مألوفة أثارت حالة من الدهشة والغضب بين الأهالي.

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

تفاصيل سرقة محصول القمح بالشرقية

القصة التي سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل صادمة، إذ فوجئ أصحاب الأرض بزوال المحصول من مساحة تقدر بنحو فدانين ونصف، بعد أن أقدم مجهولون على حصاده ونقله خلال ساعات الليل، ولكن سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.

صاحب الأرض: المتهم ناس فهمته أنه “اتضحك عليه”

في روايته، صاحب الأرض عطا الله عبد الغني، أنه يقيم داخل القرية منذ أكثر من 13 عامًا، ولم يدخل في أي مشاكل مع أي شخص من أهالي القرية.

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

وأضاف أن الأرض كانت مملوكة في الأصل لأسرة المتهم، قبل أن يشتريها بشكل قانوني قبل سنوات، مؤكدًا أن عملية البيع تمت برضا الطرفين، وأن الأرض مسجلة رسميًا والحيازة مثبتة له.

وأشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرًا، ما دفع بعض الأطراف للتأثير على المتهم، وإقناعه بأنه “اتضحك عليه” في بيع الأرض، خاصة مع وصول سعر القيراط إلى أرقام مرتفعة مقارنة بالسابق، وهو ما فجّر الخلافات.

المتهم طلب من صاحب الأرض 500 ألف جنيه

وأوضح أن المتهم سبق أن افتعل أزمة واستولى بالقوة على جزء من الأرض يقدر بنحو 5 قراريط، وقام بزراعتها، ما دفع عطا لتحرير محضر رسمي خشية تصاعد الموقف.

ورغم تدخل الجهات المختصة لاحقًا وإعادة الأرض إلى مالكها، فإن التوتر لم ينته، حيث استمرت التهديدات من قبل المتهم، ووصل الأمر إلى توعد عطا بشكل مباشر.

وكشف عن تصعيد خطير قبل أيام من الواقعة، حيث طلب المتهم مبلغ 500 ألف جنيه مقابل التنازل عن النزاع، ما دفعه لتقديم بلاغ جديد، بعد شعوره بوجود خطر حقيقي.

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

استخدام معدات سريعة في الحصاد

وعن تفاصيل ليلة الواقعة، أوضح أن الجناة استغلوا طبيعة موسم الحصاد، واستخدموا معدات سريعة في إنهاء المهمة خلال وقت قصير، ما ساعدهم على تنفيذ العملية دون إثارة الانتباه، خاصة أنها وقعت في وقت متأخر من الليل.

ولفت إلى أن بعض الآثار التي تركت في أرض مجاورة كانت الخيط الأول لكشف ما حدث، بعدما لاحظ أحد المزارعين مرور المعدات عبر أرضه، وهو ما دفعه لإبلاغ صاحب الأرض، الذي اكتشف الواقعة لاحقًا.

نشكر رجال الأمن وننتظر عودة المحصول

واختتم صاحب الأرض حديثه بالإشارة إلى تداول مقطع فيديو تضمن اعتراف أحد الأشخاص بتورط المتهم، موجها شكره للجهات الأمنية على ضبط المتورطين في الواقعة، مركدا على أنهم حاليا ينتظرون عودة محصول القمح إليهم الآن.