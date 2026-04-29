واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

طالب الناقد الرياضي أيمن بدرة، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالتدخل بعد تكرار غرق طفل في حمام سباحة.

وأوضح أيمن بدرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الكارثة التي تعرض لها السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور الذي غرق في بطولة الجمهورية الله تعالى يرحمه.. ويصبر أهله وأحبابه”.

وأضاف: “تكررت الواقعة اليوم في أهناسيا بمحافظة بني سويف.. بطلها الآن في حالة صحية حرجة”.

وتابع: “طفل عمره 12 سنة، اسمه محمد ربيع محسب يرقد الآن في العناية المركزة بمستشفى أهناسيا بعد توقف عضلة القلب وهو يشارك في سباق للسباحة في نادي العاملين بمديرية الشباب والرياضة”.

وأكمل: “تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة غاية في الخطورة.. تدخل الفريق الطبي بسرعة وكفاءة عالية وأجرى عمليات الإنعاش حتى عاد القلب الصغير للخفق بوهن من فترة توقف يقدرها بعض من تابعوا الحالة بأنها كانت لحوالي 7 دقائق”.

واختتم الناقد الرياضي: قائلا: “الطفل الآن في مستشفى أهناسيا وهو يخضع للرعاية الطبية ولكن حالته حرجة.. ربنا ينجيه ويقر عين أهله به.. ولكن الموضوع في حاجة إلى بحث سريع لإثبات الحقيقة.. حتى لا تتوه”.