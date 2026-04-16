قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

13 حكماً خلال 92 عاما.. الصافرة المصرية في المونديال.. من يوسف محمد حتى أمين عمر

القسم الرياضي

سلط اتحاد الكرة الضوء على مشاركة الحكام المصريين في بطولات كأس العالم على مدار تاريخ المونديال.

وجاء تقرير اتحاد الكرة على النحو التالي: 

خلال المشاركة الأولى لـ منتخب مصر في النسخة الثانية لكأس العالم في إيطاليا 1934 كأول سفير للكرة العربية والأفريقية في "العُرس" الكبير ’ ظهر التحكيم المصري أيضاً عبر يوسف محمد الذي دخل التاريخ عندما شارك كمساعد في مباراة سويسرا أمام تشيكوسلوفاكيا في ربع النهائي ضمن طاقم قاده الحكم النمساوي ألويس بيرانك.

ورغم غياب "الفراعنة" عن الظهور بين الكبار لمدة 56 عاماً ’ حضرت الصافرة المصرية بقوة عبر الثنائي الكبير على قنديل ومصطفى كامل محمود ’ حيث شارك الأول في نسخة 1966 وأدار لقاء تشيلي أمام كوريا الشمالية كحكم للساحة ’ كما شارك كحكم مساعد في مباريات الاتحاد السوفيتي أمام كوريا الشمالية وإيطاليا وألمانيا بالدور الأول وأوروجواي في ربع النهائي والبرتغال والاتحاد السوفيتي في مباراة تحديد المركز الثالث ’ وفي النسخة التالية بالمكسيك 1970، عاد قنديل للظهور للمرة الثانية على التوالي وأدار لقاء منتخب المكسيك أمام السلفادور في المجموعة الأولى.

وفي نسخة ألمانيا 1974 تواصل الحضور المصري عن طريق مصطفى كامل محمود هذه المرة ’ حيث اختير نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي كممثل للتحكيم الأفريقي لإدارة مواجهة ألمانيا الغربية أمام أستراليا في الدور الأول ’ كما شارك كمساعد في لقاءي الأرجنتين وهايتي في الدور الأول أيضاً ولقاء "التانجو" مع ألمانيا الشرقية في الدور الثاني.

وبعد غياب أستمر 4 نسخ متتالية عادت الكوادر المصرية للظهور في نسخة الولايات المتحدة 1994 عن طريق الحكم المساعد حسن عبد المجيد وظهر في لقاء السويد أمام روسيا، ضمن الطاقم الذي قاده الحكم الفرنسي المعروف جويل كوينيو.

أما أكثر الأسماء المصرية تألقاً وحضوراً في "العُرس" الكروي الأكبر فكان جمال الغندور الذي ظهر لأول مرة في مونديال فرنسا 1998 وأدار ثلاث مباريات منها لقاءا تشيلي والنمسا في المجموعة الثانية والولايات المتحدة الأمريكية أمام يوغوسلافيا في المجموعة السادسة ’ كما أدار لقاء البرازيل والدنمارك في ربع النهائي ’ ثم واصل حضوره في نسخة 2002 ونال ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي في ثلاث مباريات أيضاً، منها لقاءا إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة ومعه المساعد الدولي وجيه أحمد، الذي شارك ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال وبولندا في مرحلة المجموعات أيضاً ’ لكنه غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية أمام إسبانيا في ربع النهائي، التي أدارها الغندور وأصبح بها أكثر الحكام المصريين ظهوراً في المونديال.

الحضور المصري تواصل في مونديال ألمانيا 2006 عن طريق عصام عبد الفتاح، الذي أدار مباراة أستراليا واليابان في مرحلة المجموعات، وشارك كحكم رابع في لقاءات الأرجنتين أمام صربيا ’ البرتغال والمكسيك ’ فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وكوريا الجنوبية’ وتكرر نفس السيناريو مع جهاد جريشة في مونديال روسيا 2018، عندما أدار لقاء منتخب إنجلترا أمام نظيره البنمي في مرحلة المجموعات ’ وكان نصيب المساعد محمود أبو الرجال في مونديال قطر 4 مباريات، منها لقاء قطر وهولندا في المجموعة الأولى كمساعد، ضمن الطاقم الذي قاده الجامبي بكاري جاساما، كما شارك حكم فيديو في 3 لقاءات أخرى.

ومقابل مساعد واحد في مونديال قطر قبل 4 سنوات، تضاعف العدد 4 مرات خلال النسخة المقبلة، التي تقام في ضيافة كندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو هذا العام ’ بعد أعلن الاتحاد الدولي القائمة النهائية أمس وضمت الرباعي: أمين عمر للساحة والثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، بالإضافة لمحمود عاشور لتقنية الفيديو.

حكام المونديال كأس العالم مونديال أمريكا أمين عمر اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

5 أمور طالب بها النبي لمن يجلس في الطريق

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد