مع اقتراب المونديال.. صلاح ضمن أبرز 10 نجوم أفارقة تحت المجهر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة ينتظر تألقهم في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 10 منتخبات أفريقية للمرة الأولى.

صلاح.. قائد الحلم المصري

يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول بعد مسيرة حافلة بالألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، إلى جانب إنجازاته الفردية وعلى رأسها الحذاء الذهبي.

ويمتد تأثيره إلى منتخب مصر حيث يعد القائد والورقة الأهم هجوميا خاصة بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ما يجعل مونديال 2026 محطة قد تكون الأخيرة له على المسرح العالمي.

أكد "فيفا" أن البطولة ستشهد مزيجا من النجوم المخضرمين والمواهب الصاعدة من القارة السمراء، القادرين على ترك بصمة قوية في أمريكا الشمالية.

أسماء بارزة تحت المجهر

تشمل القائمة عددا من أبرز نجوم القارة مثل ساديو ماني قائد السنغال وإبراهيم دياز نجم المغرب، وأماد ديالو جناح كوت ديفوار إلى جانب لاعبين صاعدين مثل لايلي فوستر وحنبعل المجبري.

طموحات أفريقية في نسخة تاريخية

مع زيادة عدد المنتخبات الأفريقية، تتطلع القارة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم، مستفيدة من جيل مميز يجمع بين الخبرة والحيوية، يقوده نجوم بحجم محمد صلاح.

وتتجه الأنظار إلى نجوم أفريقيا في مونديال 2026، وسط آمال كبيرة بأن يقدموا أداءً استثنائيًا يليق بتطور الكرة الأفريقية على الساحة العالمية.