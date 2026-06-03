بتهمة تحطيم معرض سيارات .. حبس صبري نخنوخ وآخرين في القاهرة الجديدة

قرّرت نيابة القاهرة الجديدة حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في اتهامه بتحطيم والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.



وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين في تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.



تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات، أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض، وانتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.