تسمّم جماعي بالدقهلية .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد تناول مياه ملوثة

أُصيب خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بحالة تسمم إثر تناولهم مياه ملوثة، وذلك بجوار شارع المقابر بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بعد تناولهم مياه يُشتبه في تلوثها.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كلٍّ من: حنان نجيب محمد محمد شحته (37 عامًا) وتعاني من آلام بالبطن، وريهام مصطفى مقبل الغيطاني (17 عامًا) وتعاني من آلام بالمعدة واضطراب في درجة الوعي.

كما أُصيب أحمد مصطفى الغيطاني (7 أعوام)، وسامح مدحت العربي (6 أعوام)، وأحمد أشرف خاطر (5 أعوام)، وجميعهم يعانون من آلام بالمعدة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما تكثف أجهزة المباحث جهودها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

