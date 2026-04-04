أوسكار رويز يعقد اجتماعًا موسعًا مع حكام دوري "نايل"

عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًاموسعًا، اليوم السبت، (أون لاين)، عبر تقنية "جوجل ميت" مع 100 حكم ومساعد من

الحكام الدوليين وحكام دوري القسم الأول، بحضور كل أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة

الفنية.

استمر الاجتماع ما يقرب من ساعتين، وشهد مناقشات موسعة حول أبرز الحالات

التحكيمية، التي شهدتها المباريات الأخيرة، حيث تم تحليلها بشكل دقيق، بهدف

تصحيح الأخطاء وتوحيد الرؤى الفنية بين الحكام.

كما تناول الاجتماع، الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة من منافسات دوري

القسم الأول (دوري نايل)، في إطار حرص اللجنة على رفع مستوى الأداء التحكيمي،

وضمان إدارة المباريات بأعلى درجات الكفاءة.

ويواصل أوسكار رويز، عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري، عقب كل جولة من الدوري،

سواء بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر أو "أون لاين" عقب كل جولة من

المسابقة، لمتابعة الأداء وتطوير منظومة التحكيم بشكل مستمر.