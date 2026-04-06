اللاعب دا لازم يبعد .. شوبير يوجه رسالة للحكام بالدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ظواهر سخيفة في الدوري المصري منتقدًا سلوك بعض المدربين واللاعبين، ومطالبًا بفرض مزيد من الانضباط داخل الملاعب.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "هناك ظاهرتان سخيفتان في الدوري المصري، الأولى هي أن نصف المدربين يجلسون في المدرجات موقوفين، فكلما أشاهد مباراة أجد في إحدى المباريات مدربين اثنين في المدرجات، وفي مباراة أخرى أجد مدربًا في المدرجات وآخر على دكة البدلاء، ثم يحدث العكس في المباراة التالية".

وتابع: "مسألة طرد المدربين أصبحت كثيرة جدًا، وأنت اليوم كمدرب تمثل القدوة للفريق، والقدوة للاعبيك، فإذا كنت أنت تقوم بكل هذه الاعتراضات وتثير الأزمات والمشكلات، فماذا سيفعل اللاعب إذًا؟ سيعتاد الطرد والإيقاف، وهذا أمر غير صحيح".



وأضاف: "الظاهرة الثانية، وهي أسخف ظاهرة يمكن أن تراها في حياتك، ولا أراها إلا في الملاعب المصرية، فكل الملاعب الأخرى لا أشاهد فيها ذلك مطلقًا، فعندما تُحتسب ضربة جزاء، تجد لاعبًا من الفريق المحتسب له الركلة يجلس على نقطة الجزاء ليس للتفاؤل، ولكن لكي يحفر أسفل الكرة حتى لا تُسدد بدقة من قبل لاعب الفريق الخصم".

وواصل: "ومن المعروف أنه يجب وضع الكرة على النقطة نفسها لتنفيذ ضربة الجزاء، لكن بسبب ذلك نرى العديد من الكرات تذهب خارج المرمى، بل أحيانًا إلى المدرجات، في ظل أوضاع سيئة، خاصة أن الملاعب في الأساس ليست في أفضل حال".

واختتم: "أنا أرى أن على الحكام، في حال اقتراب أي لاعب من الفريق الذي عليه ضربة الجزاء من النقطة، أن يطلب منه الابتعاد، وإذا لم يستجب يتم منحه بطاقة، ثم بطاقة أخرى إذا تكرر الأمر، فهذه ظاهرة غريبة جدًا وسخيفة للغاية".