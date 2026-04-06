شوبير يرد علي منتقديه بعد تصريحاته بشأن شيكو بانزا

رد الإعلامي أحمد شوبير، على الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير نادي الزمالك عقب تصريحاته الأخيرة، بشأن الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



كان شوبير، صرح في برنامجه الصباحي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "شيكو بانزا خارج مصر ومحدش عارف هيرجع إمتى، لكن المؤكد أن معتمد جمال استبعده من حساباته في الفترة الحالية".



وقال أحمد شوبير خلال برنامجه "الناظر" عبر قناة "النهار": "أنا ماقولتش إن شيكو بانزا هرب خالص وأنا مش مسؤول عن الكلام المنقول عني بشكل غير صحيح، اللي قولته إنه اتأخر من جديد في العودة للقاهرة في الميعاد المتفق عليه والزمالك هيضاعف العقوبة عليه لإن دي مش أول مرة تحصل".

وقال تصريحات شوبير، أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجه له البعض اتهاما بمحاولة خلق أزمات في الفريق الأبيض، قبل المرحلة الحاسمة من الدوري، ودفعت أيضا قناة الزمالك للرد على شوبير بانتقادات قوية.