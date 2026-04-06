حازم إمام: خط وسط الزمالك في مباراة المصري مكنش أحسن حاجة

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أحمد ربيع، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة المصري البورسعيدي.

كان الزمالك حقق الفوز على المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرجلة تحديد بطل الدوري.

وقال حازم إمام، في تصريحات ببرنامج "من القاهرة": "خط وسط الزمالك، في مباراة المصري مكنش أحسن حاجة، لذلك الزمالك في الشوط الثاني لعب على الكرات الطويلة".

وأضاف: "الهدف اللي دخل مرمى الزمالك، مينفعش يدخل كده، وأحمد ربيع، كان يضغط أكتر على أسامة الزمراوي، لاعب المصري، مينفعش ديفندر الزمالك يبقى ماشي جنبه كده، كان لازم يدي كتف يطلعه بره".