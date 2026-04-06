حازم إمام: ناصر منسي أحسن رأس حربة في مصر

علق حازم إمام نجم الزمالك الأسبق علي فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وقال حازم إمام عبر برنامج من القاهرة على قناة أون سبورت مكس:ناصر منسي اللي عامله النهارده شابوه، و هو أحسن رأس حربة مصري في مصر وكان نفسي ياخد شوية مع المتتخب بس الماتش بظروفه بالشكل مكنش هيعمل حاجة.

و عن نسب فوز الزمالك بالدوري 25% ولا 50%ولا 75% ولا 90%؟ لا 50% طبعا

و أضاف :طبعاً أنا عايز أقول حاجة، وجهة نظري مفيش حد هيكسب الست ماتشات من السبع فرق، ما أعتقدش حد هيلعب هيكسب الست ماتشات كلها من وجهة نظري، الله أعلم يعني.

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.