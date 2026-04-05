لاعبون وجماهير في قمة التألق.. إعلامي: الزمالك اليوم عظمة على عظمة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك النهاردة عظمة على عظمة من لاعبين لجماهير لكل شيء".

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.