فتحي سند يتغزل في لاعبي فريق الزمالك بعد الفوز على المصري

علق الناقد الرياضي فتحى سند علي فوز فريق الزمالك على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 - 1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبو: “الزمالك الرائع يحقق الفوز برباعية علي المصري ويفتتح مرحلة التتويج بثلاث نقاط غالية”.

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.