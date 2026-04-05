أحمد عبد الباسط يشيد بتألق ناصر منسي ويصفه بمهاجم مصر الأول

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بتألق ناصر منسي، بعد قيادته نادي الزمالك لفوز كبير على النادي المصري، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا بين مهاجمي مصر، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "ناصر منسي.. مهاجم مصر الأول وبعيد كل البعد عن أي مهاجم يليه، وللأمانة كان يستحق المشاركة في أجندة المنتخب الأخيرة ويستحق أن يكون في قائمة المنتخب بالمونديال"

تُوّج ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب.