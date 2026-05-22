ضبط 12 عنصرا جنائيا غسلوا 300 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 عنصرا جنائيا لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.



تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 عنصرا جنائيا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات.

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.