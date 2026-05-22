لزيادة المشاهدات.. ضبط 4 متهمين تعدوا على بعض بالسب عبر لايف تيك توك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو بث مباشر تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعدي عدد من الأشخاص على بعضهم بالسب والشتم والتلفظ بألفاظ منافية للآداب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو 4 أشخاص مقيمين بالإسكندرية، وضُبط بحوزتهم 5 هواتف محمولة، المستخدمة في تصوير مقاطع الفيديو المشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.