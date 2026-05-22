القبض على نصاب استولى على أموال الأهالي بدعوى بيع إسكوترات في الإسماعيلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته على توفير دراجات كهربائية "إسكوتر" بأسعار مخفضة بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته على توفير دراجات كهربائية "إسكوتر" بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.