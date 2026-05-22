القبض على المتهمين بسرقة كشك كهرباء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة كشك كهرباء بالقطامية في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصان بسرقة أجزاء حديدية من كشك كهرباء بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وضبط بحوزتهما المسروقات المستولى عليها، ومركبة التروسيكل والأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب القطع.

وباستدعاء مندوب شركة الكهرباء اتهمهما بالسرقة، وأضاف بأن واقعة السرقة لم تؤثر على الخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.