ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ95 مليون جنيه في الإسماعيلية

نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية بحوالى 95 مليون جنيه، فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية وضُبط بحوزتهم (قرابة 1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو - حشيش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 95 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.