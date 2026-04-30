لقاء ركلات الجزاء.. آرسنال يخطف تعادلًا مثيرًا من أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

فرض آرسنال التعادل على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب.

بداية نارية وضغط إسباني

انطلقت المباراة بإيقاع سريع، حيث حاول أتلتيكو مدريد فرض سيطرته مبكرًا عبر ضغط هجومي مكثف. ورغم ذلك، جاءت أولى فرص اللقاء لصالح آرسنال عن طريق هينكابي، لكنها مرت بجوار المرمى. وواصل أصحاب الأرض تهديدهم، إذ تصدى الحارس رايا لتسديدة قوية من جوليان ألفاريز، ليحافظ على نظافة شباكه في الدقائق الأولى.

ركلة جزاء تمنح التقدم للجانرز

شهد الشوط الأول عدة محاولات من الطرفين، قبل أن يتحصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء. ونجح فيكتور جيوكيريس في ترجمتها إلى هدف التقدم، لينهي الفريق الإنجليزي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

انتفاضة أتلتيكو في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، كثف أتلتيكو مدريد من هجماته بحثًا عن التعادل، وهدد مرمى آرسنال في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 59، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الإسباني بعد لمسة يد على بن وايت، ونفذها ألفاريز بنجاح، معيدًا اللقاء إلى نقطة البداية.

فرص ضائعة وقرارات حاسمة

أضاع أتلتيكو عدة فرص محققة، أبرزها محاولة أنطوان جريزمان، بينما تألق رايا في التصدي لعدة كرات خطيرة.

كما أثار قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء جدلًا، بعد العودة لتقنية الفيديو، في لقطة لصالح مادويكي.

حسم مؤجل لموقعة الإياب

حاول آرسنال خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبذلك تبقى كل الاحتمالات مفتوحة قبل مواجهة الإياب، التي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال