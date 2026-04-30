نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية



1-خفض التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60% في القيمة الإيجارية.

2-تسريع الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص خلال 30 يومًا فقط.

3-إنشاء مكاتب للهيئة داخل وخارج مصر

4-تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة وتقليل زمن تحليل العينات.

5-التحول الرقمي مثل التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية وسداد الرسوم رقميًا.

6-شراكة أقوى مع القطاع الخاص وخفض نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%

7-تحديد الإتاوات لكافة الخامات.

8-السماح باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة وتقليل الهدر

9-أن يطلب مالك الأرض الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات في أرضه

10-تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث.



