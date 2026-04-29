بمنتدى إسطنبول.. رئيس هيئة الثروة المعدنية يستعرض الفرص الواعدة بقطاع التعدين في مصر

استكمل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، سلسلة لقاءاته مع عدد من المؤسسات والشركات التركية المختصة بالتعدين، لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات الشركات التركية إلى قطاع التعدين المصري.

وذلك خلال مشاركته في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، ضمن الوفد المرافق للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وشملت اللقاءات اجتماعات مع قادة ومسئولي هيئة المسح الجيولوجي التركية MTA، وشركة Eti Maden التركية التابعة للدولة والمتخصصة في أنشطة التعدين ، إلى جانب شركة MTAIC المعنية بالاستكشاف والاستثمار التعديني على المستوى الدولي.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الواعدة بقطاع التعدين في مصر، وما يشهده من خطوات تطوير لتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار، إلى جانب بحث مجالات تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الخبرات التركية في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الخامات المعدنية.

كما التقى رئيس الهيئة بالسيد مهمت يلدريم رئيس شركة ATAER Madencilik، حيث أبدت الشركة اهتمامها بالعمل في مصر ، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة قريبة إلى مصر للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار التعدينية وبحث أوجه التعاون الممكنة.

كما بحث رئيس الهيئة التعاون مع شركة جيوثيرمال احدي الشركات التركية العاملة في مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض، بمشاركة الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر الفيديو كونفرانس، حيث جرى استعراض ما تم من خطوات ودراسات من جانب شركة جنوب الوادي المصرية للعمل هذا المجال، و تم الاتفاق على عقد اجتماع فني اخر عبر الفيديو كونفرانس خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات وأوجه التعاون لنقل الخبرات.

وأكد الجيولوجي ياسر رمضان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتكثيف التواصل مع المؤسسات والشركات المختلفة، وعرض المقومات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يدعم جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة، وإقامة شراكات اقتصادية مع مختلف المستثمرين لتحويل الإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر إلى قيمة اقتصادية كبيرة.