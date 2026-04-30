رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري

أكد محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي لم تتقدّم بأي طلب رسمي لإلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز، مشددًا على تمسك مجلس الإدارة ببقاء الفريق ضمن الكبار والحفاظ على هوية الدراويش.

وقال “رائف”، في تصريحات تليفزيونية، إن جميع أعضاء مجلس الإدارة، وعلى رأسهم علي غيط، يرفضون فكرة هبوط الإسماعيلي، مؤكدًا وجود رغبة قوية داخل النادي لمواصلة القتال من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وأضاف أن الجميع يدرك أهمية استمرار الأندية الجماهيرية في الدوري المصري، مشيرًا إلى وجود اتفاقات مع الجهاز الفني واللاعبين للتركيز الكامل على تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية من الموسم.

ونفى رئيس الإسماعيلي ما تردد بشأن تقديم طلب رسمي لإلغاء الهبوط، موضحًا أن الأمر لم يحدث، لكن هناك رغبة جماهيرية كبيرة في استمرار الفريق بالدوري، وهو ما يشعر به مجلس الإدارة ويتعامل معه بجدية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بمستقبل النادي، ودراسة كل ما يخدم مصلحة الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق رائف إلى ملف هوية النادي، مؤكدًا أن الحفاظ على رخصة الإسماعيلي في الاتحادين المصري والدولي يمثل أولوية كبرى، باعتبار النادي من أعرق الأندية الجماهيرية وصاحب تاريخ كبير من البطولات.

كما أبدى تحفظه بشأن أي أفكار تتعلق بالدمج أو الاستثمار دون وضوح كامل، موضحًا أن إدارة الإسماعيلي تسعى لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات تخص مستقبل النادي.