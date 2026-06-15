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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيزاك يعزز تفوق السويد بالهدف الثانٍي في شباك تونس

تونس والسويد
تونس والسويد
رباب الهواري

واصل منتخب السويد تفوقه أمام نظيره التونسي بعدما نجح مهاجمه ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الثاني خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة مع مرور نصف ساعة من زمن اللقاء.


وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حدث تاريخي يشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات للمرة الأولى في تاريخ البطولة.


وكانت منافسات البطولة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث استضاف المنتخب المكسيكي مباراة الافتتاح ونجح في تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.


ويخوض المنتخب السويدي منافسات المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس وهولندا واليابان، في مجموعة قوية تشهد صراعًا كبيرًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.


وجاء الهدف الثاني للمنتخب السويدي في الدقيقة الثلاثين بعد هجمة مرتدة سريعة ومنظمة بدأت بتمريرة مميزة من فيكتور جيوكيريس، الذي استخلص الكرة وانطلق بها قبل أن يمررها بإتقان إلى ألكسندر إيزاك، لينفرد الأخير بدفاع المنتخب التونسي.


واستغل إيزاك المساحات الموجودة في الجهة اليسرى، وانطلق بسرعته المعهودة قبل أن يتوغل نحو عمق منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت الشباك، معلنًا تسجيل الهدف الثاني للسويد وسط فرحة كبيرة من لاعبي وجماهير منتخب بلاده.


وحاول المنتخب التونسي العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق من خلال تكثيف الهجمات والضغط على دفاع السويد، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للمنتخب السويدي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم منحاه الأفضلية طوال مجريات المباراة، ليقترب من تحقيق بداية مثالية في مشواره بكأس العالم.

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