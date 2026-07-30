رئيس جامعة بنها يصدر قرارات بتكليف تسيير أعمال عمداء 3 كليات

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات الإدارية بتكليف بتسيير أعمال عمداء عدد من الكليات.



وشملت القرارات تجديد تكليف الدكتور وليد طلعت منصور، الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي، قائما بأعمال عميد الكلية ، وتكليف الدكتور علي عبدالمعبود علي ، الأستاذ بقسم الكيمياء ووكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عمادة كلية العلوم.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور عبدالفتاح منجد عبدالفتاح ، الأستاذ بقسم طب الحيوان ووكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البيطري.