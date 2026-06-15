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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: تعاقد الأهلي مع عموتة قرار شجاع.. مدرب يمتلك خبرات إفريقية كبيرة

عموتة
عموتة
محمد بدران

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بقرار التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، معتبرًا أنه خطوة “شجاعة” من جانب إدارة النادي الأهلي، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وخبرة كبيرة في القارة الإفريقية.

وقال فتحي سند، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “أون سبورت إف إم”، إن عموتة يُعد من المدربين المميزين الذين يمتلكون سيرة ذاتية قوية، وقدرة واضحة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وهو ما يجعله مناسبًا للعمل في أجواء تنافسية عالية.

وأضاف الناقد الرياضي أن المدرب المغربي يتمتع بخبرة إفريقية واسعة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إلى جانب قدرته على إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع التفاصيل الفنية الدقيقة داخل الملعب.

وأشار سند إلى أن شخصية عموتة الهادئة وخبرته التدريبية تجعله قادرًا على تحقيق الإضافة الفنية لأي فريق يتولى قيادته، مؤكدًا أن مثل هذه الاختيارات تعكس رغبة في تطوير الأداء ورفع مستوى الطموحات.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط اسم عموتة بعدة أندية خلال الفترة الأخيرة، وسط اهتمام متزايد من أندية عربية تسعى للاستفادة من خبراته التدريبية.

عموتة الأهلي الادارة الفنية فتحى سند

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