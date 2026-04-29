خالد الغندور: الخطيب أسطورة رياضية وانتقاده يجب أن يكون بموضوعية واحترام

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أكد خلالها على ضرورة التفريق بين الإخفاق والفساد عند تقييم التجارب الرياضية، مشددًا على أهمية الموضوعية والإنصاف في الحكم على المسيرة الكروية والإدارية.

وأشار خالد الغندور في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”إلى أن الخطيب يُعد واحدًا من أبرز أساطير الرياضة المصرية، ليس فقط كلاعب تاريخي في كرة القدم، بل أيضا كإداري ورئيس نادٍ حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي على المستويين القاري والمحلي، بالإضافة إلى تطوير منشآت النادي وتوسيع قاعدة فرقه في مختلف الألعاب.

وأوضح أن بعض الانتقادات التي تُوجه للأهلي أو لمجلس إدارته تأتي في إطار النتائج الفنية فقط، مؤكدًا أن كرة القدم بطبيعتها لا تضمن النجاح الدائم، مستشهدًا بأمثلة لأندية عالمية امتلكت نجومًا كبارًا دون تحقيق البطولات.

وأضاف الغندور أن الهجوم الحاد على الخطيب لا يتناسب مع تاريخه، مشيرًا إلى أن النقد حق مشروع للجماهير، لكنه يجب أن يكون في إطار من الاحترام والموضوعية دون تجاوز أو إساءة للرموز الرياضية.

كما تطرق إلى ما نشر لابنة الكابتن محمود الخطيب، معتبرًا أن حديثها جاء بأسلوب راقٍ وداعم لوالدها، الذي اعتاد على تحمل المسؤولية والعمل في صمت دون الرد على الإساءة.

واختتم الغندور رسالته بالتأكيد على أن الخطيب سيظل رمزًا من رموز الرياضة المصرية، لاعبًا وإداريًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الرموز الرياضية يجب أن تبقى فوق إطار المنافسة، معربًا عن تقديره واحترامه له.