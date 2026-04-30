عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

تعد علامات فساد السمك النيء والمطبوخ من اكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص لأنه من الوجبات الأساسية التي ينصح الأطباء وخبراء التغذية والصحة العامة بها.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم علامات فساد السمك المطبوخ والنيء.

علامات فساد السمك النيء

الآن بعد أن عرفت كيف يجب أن يبدو السمك الطازج وكيف يجب أن تكون رائحته، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لاكتشاف السمك الفاسد.

إذا كانت رائحته كريهة ونفاذة تشبه رائحة السمك ولا تجعلك ترغب في تناوله، فثق بحاسة الشم لديك.

اذا كان قوامه لزجًا، وأقل تماسكًا وأكثر ليونة، وقد يتحول لونه إلى الرمادي.

رائحة حامضة أو رائحة الأمونيا

تكون عيون السمك غائمة أو حليبية

ملاحظة سلالة الدم البنية أو الخياشيم

كدمات

ظهور المخاط أو اللعاب

ظهور اللون الرمادي

علامات فساد السمك المطبوخ

التخلص من السمك الصالح للأكل، أو أي طعام آخر، أمرٌ مرفوضٌ تمامًا لهذا السبب خصصت وقتًا لتعبئة بقايا السمك وحفظها في الثلاجة فقط تأكد من حفظ السمك المطبوخ في وعاء محكم الإغلاق، ولا تنسَ تناوله قريبًا وإلا ستجد نفسك تتساءل كيف تعرف ما إذا كان السمك المطبوخ فاسدًا.

إذا كنت قد وصلت إلى هذه المرحلة، فإليك قاعدة عامة جيدة: يجب تناول السمك المطبوخ أو التخلص منه في غضون ثلاثة أيام من وضعه في الثلاجة ولأن المدة الزمنية الدقيقة قد تختلف، فمن الأفضل أن تستخدم حواسك مرة أخرى.

كما هو الحال مع السمك النيء، فإن معرفة ما إذا كان السمك المطبوخ فاسداً تعتمد في النهاية على الرائحة والمظهر فالرائحة النفاذة، والملمس الجاف، والعفن، كلها مؤشرات جيدة على فساد السمك المطبوخ وعند الشك، تخلص منه.