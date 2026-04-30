الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تفاصيل الجلسة التي جمعت ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي مع المدير الفني ييس توروب مساء أمس الثلاثاء، من أجل مناقشة إمكانية إنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل ودي.

وأوضح شوقي عبر حسابه على “فيسبوك”  أن الجلسة حضرها سيد عبد الحفيظ، ولم تستمر سوى نصف ساعة، حيث تحدث خلالها المدرب عن الأزمات التي واجهها، مبررًا تراجع النتائج وخسارة البطولات بعدم وجود رأس حربة مميز أو كفاءات فنية كافية في خط الدفاع.

وأشار إلى أن ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لم يتطرقا إلى الأخطاء الفنية، وتركز الحديث بالكامل على فسخ التعاقد بالتراضي، في أجواء هادئة دون أي انفعال.

وأضاف أن الأهلي عرض على توروب الحصول على راتب أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، بجانب ثلاثة أشهر أخرى تمثل قيمة الشرط الجزائي، بإجمالي 6 أشهر، ما يعادل نحو مليون ونصف المليون يورو.

وأكد أن المدرب رفض مناقشة التفاصيل المالية، مطالبًا مسؤولي الأهلي بالتواصل مع الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله، موضحًا أن وكلاءه هم المختصون بهذا الملف.

واختتم شوقي بأن إدارة الأهلي ترى أن الشرط الجزائي يبدأ بنهاية الموسم الحالي، بينما يتمسك وكلاء المدرب بأنه يبدأ مع أول مباراة في الموسم الجديد، لذلك لا يزال الملف مفتوحًا حتى الآن.

الاهلي توروب ياسين منصور سيد عبد الحفيظ

فولفو
فولفو
فولفو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

السمك المطبوخ
السمك المطبوخ
السمك المطبوخ

التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج

