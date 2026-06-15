هديتي من الله.. شمس البارودي تستعرض رحلة نجاح ابنتها ناريمان

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن فخرها واعتزازها بابنتها ناريمان حسن يوسف، من خلال منشور مطول عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، استعرضت فيه مسيرتها العلمية وإنجازاتها الأكاديمية، كما وجهت لها رسائل حب ودعوات بالحفظ والتوفيق.

وأكدت شمس البارودي أن ابنتها ناريمان تتمتع بمستوى علمي متميز، موضحة أنها خريجة المدرسة الألمانية للراهبات، ودرست في الجامعة الأمريكية، وتعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي، كما حصلت على درجتي ماجستير؛ الأولى في العلوم الإنسانية والثانية في الترجمة، من جامعات دولية مرموقة.

وأضافت أن ابنتها تستعد لاستكمال مشوارها الأكاديمي من خلال مشروع دكتوراه يتناول تاريخ المرأة العربية، مشيرة إلى أنها تتقن عدة لغات من بينها الألمانية والإنجليزية والفرنسية إلى جانب اللغة العربية، التي وصفتها بأنها تتحدثها بإتقان كبير.

وأشادت الفنانة المعتزلة بأخلاق ابنتها وسلوكها، مؤكدة أنها تتمتع بالرقي والاحترام في تعاملاتها، واصفة إياها بأنها "سيدة بكل معنى الكلمة"، معربة عن سعادتها بما حققته من نجاحات على المستويين العلمي والإنساني.

وفي سياق آخر، أوضحت شمس البارودي أنها سبق أن تعرضت لموقف غير مرغوب فيه عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعدما قام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لا تعرف أصحابه، مؤكدة أنها حذفته فورًا واتخذت إجراءات تمنع نشر أي محتوى على صفحتها دون موافقتها المسبقة.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالدعاء لابنتها، متمنية لها دوام الصحة والنجاح والبركة في حياتها، مؤكدة أنها تودعها دائمًا في حفظ الله، وأنها تعتبرها من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليها، داعية لها بطول العمر والتوفيق في جميع خطواتها المقبلة.