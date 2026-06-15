قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
حكم صيام يوم عاشوراء فقط.. هل يجوز إفراد عاشوراء بالصيام دون تاسوعاء؟
الطقس اليوم.. أجواء حارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
رد فعل مفاجئ من حسام البدري بعد اقتراب الأهلي من التعاقد مع عموتة
نائب ترامب: اتفاق إيران يقوم على 3 ركائز أبرزها منع امتلاك السلاح النووي
هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين
فضل شهر المحرم وحكم صيامه كاملا.. أفضل الأعمال المستحبة في أول شهور السنة الهجرية
طمع المعاش.. ابن يخفي جثمان والدته داخل صندوق وصبة خرسانية بالإسكندرية
الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران
بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هديتي من الله.. شمس البارودي تستعرض رحلة نجاح ابنتها ناريمان

حسن يوسف وابنته
حسن يوسف وابنته
محمد بدران

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن فخرها واعتزازها بابنتها ناريمان حسن يوسف، من خلال منشور مطول عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، استعرضت فيه مسيرتها العلمية وإنجازاتها الأكاديمية، كما وجهت لها رسائل حب ودعوات بالحفظ والتوفيق.

وأكدت شمس البارودي أن ابنتها ناريمان تتمتع بمستوى علمي متميز، موضحة أنها خريجة المدرسة الألمانية للراهبات، ودرست في الجامعة الأمريكية، وتعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي، كما حصلت على درجتي ماجستير؛ الأولى في العلوم الإنسانية والثانية في الترجمة، من جامعات دولية مرموقة.

وأضافت أن ابنتها تستعد لاستكمال مشوارها الأكاديمي من خلال مشروع دكتوراه يتناول تاريخ المرأة العربية، مشيرة إلى أنها تتقن عدة لغات من بينها الألمانية والإنجليزية والفرنسية إلى جانب اللغة العربية، التي وصفتها بأنها تتحدثها بإتقان كبير.

وأشادت الفنانة المعتزلة بأخلاق ابنتها وسلوكها، مؤكدة أنها تتمتع بالرقي والاحترام في تعاملاتها، واصفة إياها بأنها "سيدة بكل معنى الكلمة"، معربة عن سعادتها بما حققته من نجاحات على المستويين العلمي والإنساني.

وفي سياق آخر، أوضحت شمس البارودي أنها سبق أن تعرضت لموقف غير مرغوب فيه عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعدما قام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لا تعرف أصحابه، مؤكدة أنها حذفته فورًا واتخذت إجراءات تمنع نشر أي محتوى على صفحتها دون موافقتها المسبقة.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالدعاء لابنتها، متمنية لها دوام الصحة والنجاح والبركة في حياتها، مؤكدة أنها تودعها دائمًا في حفظ الله، وأنها تعتبرها من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليها، داعية لها بطول العمر والتوفيق في جميع خطواتها المقبلة.

الراحل حسن يوسف ناريمان حسن يوسف شمس البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وزير المالية خلال صالون ماسبيرو

توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية غدا: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار بهذه المناطق

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

T1 by Trump Mobile

تفكيك يكشف الحقيقة.. هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد