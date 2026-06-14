نوّارة حياتنا وفرحة عمري.. شمس البارودي تتغزل في ابنتها برسالة مؤثرة في أحدث ظهور لها

وجّهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة عاطفية مؤثرة إلى ابنتها ناريمان حسن يوسف، عبّرت فيها عن حبها الكبير وامتنانها لوجودها في حياتها.

ونشرت شمس البارودي صورة لابنتها رفقة زوجها الراحل حسن يوسف وكتبت عبر حسابها على موقع «فيسبوك» "إنها تنادي ابنتها بألقاب متعددة تعكس مكانتها داخل العائلة، مثل «ست البنات» و«زينة الحلوات» و«تفاحتي الجميلة»،

وأشارت" إلى أن أفراد العائلة كانوا يطلقون عليها ألقابًا مختلفة؛ فخالتها سناء كانت تناديها بـ«ست البنات»، وخالها محمد كان يلقبها بأجمل الكلمات، بينما كان والدها الفنان الراحل حسن يوسف يصفها بـ«نوارة حياتنا».

وأضافت أنها ترى ابنتها مصدر سعادة وبهجة في حياتها، ووصفتها بأنها «ملكة العائلة» كما كان يلقبها جدها جميل، مؤكدة اعتزازها بصفات العطاء والحنان التي تتمتع بها.

وتابعت الفنانة المعتزلة رسالتها بالدعاء لابنتها، متمنية لها السعادة والصحة والعمر المديد، وأن يحفظها الله ويحقق لها كل ما تتمنى، مشيرة إلى أن وجودها يمثل فرحة عمرها وسعادتها الكبرى.

واختتمت شمس البارودي رسالتها بتكرار عبارات الشكر والحمد لله، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا دافئًا وتفاعلًا واسعًا من المتابعين.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

