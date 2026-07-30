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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..حملات نظافة موسعة بأبوتشت ترفع 79طناً من القمامة والمخلفات الصلبة

حملات النظافة بقنا
حملات النظافة بقنا
يوسف رجب
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بقنا، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وصحة المواطنين.

وأوضح سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن الحملات تمكنت من رفع 79 طنًا من المخلفات والقمامة بنطاق المركز والقرى المجاورة، بنطاق مدينة أبوتشت، والوحدة المحلية لقرية سمهود، وقرية بخانس، وقرية أبوشوشة، وقرية القارة، وقرية قصير بخانس، وقرية نجع مريعز، بالتعاون المشترك مع المجتمع المدني ممثلاً في "جمعية أهل الخير".

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، استمرار المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الشوارع والميادين والقرى التابعة، لضمان بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتخلص من تراكمات القمامة بجميع المراكز للحفاظ على البيئة، والمظهر الحضارى للشوارع والميادين.
 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بشكل يومي، ومتابعة الأداء ميدانياً للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض.
 


قنا النظافة العامة المخلفات الصلبة حملات النظافة أخبار قنا

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