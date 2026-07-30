السكك الحديدية: تعديلات مؤقتة ببعض الرحلات على خط شربين ـ قلين نتيجة الأعمال الهندسية

في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حالياً لرفع كفاءة السكة وإحلال وتجديد البرابخ بالمنطقة بين محطتي بيلا وابشان علي خط شربين / قلين، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات مؤقتة على مسير بعض الرحلات نتيجة غلق الخط بمنطقة العمل بين المحطتين، اعتبارا من الساعة 21:00 من مساء يوم الخميس وحتى 04:00 فجر الجمعة لمدة 7 ساعات أيام (30 -31 يوليو، 6 - 7 أغسطس، 3 - 4 سبتمبر، 10 - 11 سبتمبر) ويترتب على ذلك:

- اختصار رحلة القطار 809 / 810 لتنتهي بمحطة كفر الشيخ.

- اختصار رحلة القطار 499 لتنتهي بمحطة ابشان على أن يعود منها برقم 502 إلى طنطا.

- اختصار رحلة القطار 502 لتنتهي بمحطة بيلا على أن يعود منها برقم 499 إلى شربين.

- اختصار رحلة القطار 508 لتنتهي بمحطة بيلا على أن يعود منها برقم 488 إلى طنطا.

- اختصار رحلة القطار 501 لتنتهي بمحطة ابشان على أن يعود منها برقم 508 إلى قلين.



وحرصاً من الهيئة على التيسير على جمهور الركاب سيتم توفير أتوبيسات لنقل جمهور الركاب بين محطتي بيلا وابشان والعكس خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وأهابت الهيئة بجمهور الركاب تفهم هذه الإجراءات المؤقتة خلال تلك الفترة حفاظاً على سلامة التشغيل، على أن تتم إعادة مسير القطارات وفقا لجداولها المقررة فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية.