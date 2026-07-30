التعليم تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب المعلمين على نظام شهادة البكالوريا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب معلمي ومعلمات مصر على نظام شهادة البكالوريا المصرية تحت شعار "سفراء البكالوريا المصرية"، في إطار أكبر برنامج لبناء القدرات وتدريب المعلمين على مستوى الجمهورية، حيث تُنفذ التدريبات بالتوازي في جميع المحافظات؛ لضمان جاهزية الكوادر التعليمية لتطبيق النظام الجديد وفق معايير موحدة على المستوى الوطني.

وتستمر المرحلة الأولى من البرنامج، التي يقودها خبراء الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة "سبريكس" اليابانية، من خلال تدريب الكوادر الرئيسية على فلسفة البكالوريا المصرية والمناهج المطورة، وقد تم الانتهاء من تدريب معلمي مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، بالإضافة إلى تدريبات مادة العلوم المطورة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كما تتواصل خلال الأيام المقبلة التدريبات في مواد البرمجة، وعلم النفس، والتاريخ، وباقي المواد الدراسية.

وبالتوازي، انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في مختلف مديريات التربية والتعليم، حيث يقود الموجهون والمعلمون الذين اجتازوا المرحلة الأولى، ضمن "برنامج سفراء البكالوريا المصرية"، عملية نقل الخبرات إلى زملائهم داخل المديريات والإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المدارس، وتوحيد جودة التنفيذ على مستوى الجمهورية، إلى جانب جمع التغذية الراجعة من الميدان للاستفادة منها في التطوير المستمر.

وشهدت التدريبات المركزية مشاركة عدد من قيادات الوزارة، ونُفذت بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" ومؤسسة "سبريكس" اليابانية التي أوفدت فريقًا من الخبراء والمتخصصين للمشاركة في تدريب المعلمين على المناهج المطورة وأحدث الممارسات التعليمية، فيما يواصل الموجهون تنفيذ البرامج التدريبية باستخدام المواد التدريبية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع شركائها.

ويُنفذ برنامج تدريب المعلمين على نظام شهادة البكالوريا المصرية عبر خمس مراحل متكاملة، بدأت بتأهيل الكوادر الرئيسية، ثم نقل التدريب إلى جميع المحافظات، يعقبها التوسع في التدريب خلال المرحلة الثالثة المقرر انطلاقها في شهر أغسطس، وصولًا إلى مرحلتي المتابعة والدعم الفني وقياس الأثر، بما يضمن التطبيق الفعال لنظام البكالوريا المصرية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد حضر التدريبات المركزية، الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم التربوي والامتحانات، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية والمناهج، والأستاذ خالد عبد الحكم مستشار الوزير للامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتور جبريل حميدة رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد ممثل منظمة اليونيسف، إلى جانب مستشاري المواد الدراسية،