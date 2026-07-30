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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "الليلة الماضية، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية في مدينتي كييف ولفوف، ومقاطعات إيفانو فرانكيفسك وريفني ودنيبروبتروفسك، وسفن الشحن في ميناء يوجني".

وكشف بيان الدفاع الروسية الأهداف التي استهدفتها القوات الروسية في مدينة كييف، وأوضح أنه تم استهداف مصنع كييف لتجميع المدفعية والبنادق (مصنع ماياك)، الذي يصنّع المكونات والرؤوس الحربية والصواعق والذخيرة، فضلًا عن معززات الإطلاق للطائرات المسيرة طويلة ومتوسطة المدى.

تم استهداف المؤسسة الصناعية- كييف (مصنع التقنيات الكهربائية)، التي تنتج وتصنيع طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة متوسطة المدى.

وفي مدينة لفوف أكدت الدفاع الروسية أنه تم استهداف

مصنع تجميع وتصنيع صواريخ "لفوف -1" (مصنع لفوف الحكومي)، الذي ينتج الإلكترونيات الموجودة على متن الصواريخ ذات التعديلات المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الرادار للصواريخ الموجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون" ونظام الدفاع الجوي "إس- 300" (مشروع الاستنساخ).

مؤسسة إصلاح صناعة الطيران في لفوف (شركة لفوف للطيران المحدودة)، والتي تعمل في إنتاج وإصلاح وصيانة محركات التوربينات النفاثة المستخدمة في صواريخ كروز "فلامينغو"، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة طويلة ومتوسطة المدى.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية استهدفت في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك:

شركة "كالوش" الصناعية، التي تشارك في إنتاج وتخزين صواريخ "فلامنغو"، والصواريخ التشغيلية والتكتيكية، وصواريخ "نبتون"، وصواريخ موجهة بعيدة المدى، فضلًا عن اختبار الوحدات القتالية للصواريخ التشغيلية والتكتيكية "الرعد -2".

مؤسسة "كالوش" الصناعية (نفتيماش)، التي تشارك في إنتاج صواريخ كروز "فلامنغو" ، فضلا عن تخزين وتوزيع مكونات لها، بما في ذلك تلك التي توفرها الدول الغربية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه في مقاطعة ريفنا، استهدف الجيش الروسي:

مصنع "روفنو" للكيماويات (روفنوزوت)، الذي ينتج مكونات المجاميع ومكونات وقود الصواريخ لصواريخ "فلامنغو"، والصواريخ التكتيكية وصواريخ "غروم-2" التكتيكية.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية، استهدفت في مقاطعة دنيبروبتروفسك:

مؤسسة لبناء السفن "كريفي ريه"، لتطوير وتجميع وتحديث وتخزين الطائرات والقوارب المسيرة، بالتعاون مع شركة "إنرجومكومبليكت"، التي تقوم بتصنيع وإصلاح مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، بما في ذلك تلك المصنوعة من مكونات أجنبية.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه وفي مقاطعة أوديسا، تم استهداف

سفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني.

وسفينتي شحن تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مواني أوديسا وتشرنومورسك جنوب وشرق أوديسا.

وزارة الدفاع الروسية أسلحة دقيقة المجمع الصناعي العسكري

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