الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يُعد إيصال شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع  ، أحد أهم المستندات التي يغفل كثير من المستخدمين عن الاحتفاظ بها بعد إتمام عمليات شحن عدادات الكهرباء أو المحافظ الإلكترونية.

 وعلى الرغم من بساطة هذا الإيصال في شكله، إلا أنه يمثل سنداً قانونياً أساسياً لإثبات الحقوق المالية للمستهلك في حال حدوث أي خلل أو نزاع متعلق بعملية الشحن.

فائدة إيصال شحن عداد الكهرباء 


تكمن أهمية الاحتفاظ بإيصال الشحن في عدة جوانب ، أهمها.. 

 -  عند حدوث مشكلات تقنية مثل تعطل أنظمة الدفع أو تأخر إضافة الرصيد إلى العداد. ففي بعض الحالات قد يتم خصم المبلغ من حساب المستخدم دون أن ينعكس ذلك على رصيد العداد، وهنا يصبح رقم العملية (Transaction ID) المدون على الإيصال هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن شركات الكهرباء من تتبع العملية والتحقق منها ومعالجة الخلل.
- في حالات فقدان كارت الشحن الخاص بالعداد مسبق الدفع، حيث يُطلب من المستهلك تقديم ما يثبت آخر عملية شحن تمت بنجاح. وفي هذه الحالة يُستخدم الإيصال كمرجع أساسي لإعادة إصدار الكارت أو ترحيل الرصيد إلى بديل جديد، مما يحفظ حقوق المستخدم المالية ويمنع ضياعها.


- المساعدة في تشخيص الأعطال الفنية التي قد تظهر على العدادات، مثل ظهور رموز خطأ أو توقف العداد عن العمل. إذ يعتمد الفنيون في كثير من الأحيان على بيانات آخر عملية شحن للتحقق من حالة العداد والتأكد من سلامة البيانات التشغيلية.


جدير بالذكر أن معظم الإيصالات الورقية تطبع على ورق حراري، وهو نوع من الورق يتأثر بالحرارة والضوء بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تلاشي البيانات أو فقدانها بشكل كامل. لذلك يُنصح بالاحتفاظ بنسخة رقمية من الإيصال عبر تصويره مباشرة بعد استلامه أو حفظه على الهاتف المحمول أو إرساله عبر تطبيقات المراسلة، لضمان بقاء المعلومات متاحة عند الحاجة إليها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

وقفة عرفات

رسميًا بهذا الموعد.. وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026 فلكيا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد