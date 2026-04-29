الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

رفعت المملكة العربية السعودية من وتيرة التشجير في المشاعر المقدسة، بعد اكتمال زراعة أكثر من 60 ألف شجرة، في إطار جهودها لتوفير أجواء أكثر اعتدالًا وراحة للحجاج، ودعم الاستدامة البيئية.

وأعلنت «شركة كدانة للتنمية والتطوير»، التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استمرار تنفيذ مشاريعها الخضراء عبر إضافة 40 ألف شجرة جديدة، استكمالًا لمرحلة أولى تضمنت زراعة أكثر من 20 ألف شجرة. وأسهم ذلك في مضاعفة المساحات الخضراء إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالموسم الماضي، ما يساعد بشكل مباشر على خفض درجات الحرارة وتلطيف المناخ في مواقع أداء المناسك.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: