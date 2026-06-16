أجبره على تغيير مركزه.. الإعلام العالمي يتغنى بتألق محمد هاني أمام دوكو

حظي محمد هاني، الظهير الأيمن لمنتخب مصر، بإشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية عقب المستوى الدفاعي المميز الذي قدمه أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

محمد هاني يفرض كلمته أمام أخطر أسلحة بلجيكا

ونجح محمد هاني في تقديم واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما حدّ بشكل كبير من خطورة جيريمي دوكو، أحد أبرز نجوم المنتخب البلجيكي وأكثر اللاعبين تميزًا في المواجهات الفردية والاختراق من الأطراف.

وأكدت تقارير إعلامية عالمية أن الظهير المصري نجح في إيقاف انطلاقات دوكو خلال أغلب فترات اللقاء، وهو ما أجبر الجهاز الفني لبلجيكا على تغيير تحركات اللاعب داخل الملعب بحثًا عن مساحات بعيدًا عن الجبهة اليمنى للدفاع المصري.

إشادة عالمية بالأداء الدفاعي

وأبرزت عدة وسائل إعلام أن محمد هاني قدم مباراة تكتيكية كبيرة، حيث التزم بالواجبات الدفاعية بصورة مثالية، ونجح في الفوز بعدد كبير من الالتحامات الثنائية، إلى جانب إغلاق المساحات أمام دوكو، الذي عانى في صناعة الفارق المعتاد الذي يقدمه مع منتخب بلاده.

كما أشادت التحليلات الفنية بسرعة ارتداد هاني وتمركزه المميز، وهو ما ساعد المنتخب المصري على الحد من خطورة الهجمات البلجيكية القادمة من الجبهة اليسرى.

مباراة تؤكد تطور هاني

ورأى محللون أن مواجهة لاعب يمتلك إمكانيات هجومية مثل جيريمي دوكو كانت اختبارًا حقيقيًا لمحمد هاني، إلا أن مدافع منتخب مصر خرج منه بأداء لافت أكد تطوره الكبير على المستوى الدفاعي، وقدرته على التعامل مع اللاعبين أصحاب السرعات والمهارات العالية.

كما ساهم هذا الأداء في منح المنتخب المصري توازنًا دفاعيًا طوال المباراة، ليخرج الفراعنة بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

انطلاقة قوية للفراعنة

ويمثل المستوى الذي قدمه محمد هاني دفعة معنوية كبيرة لمنتخب مصر قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات، بعدما أثبت اللاعب جاهزيته لمواجهة أقوى الأجنحة في البطولة، مؤكدًا أن الدفاع المصري يمتلك العناصر القادرة على مجاراة كبار نجوم العالم، وهو ما يمنح الجماهير المصرية ثقة كبيرة في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026.