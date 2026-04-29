بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

وجه المطرب أبو والفنانة دينا الشربيني رسالة شكر لكل من تبرعوا لإحدى مستشفيات القلب ، تلبية للنداء الذي أطلقاه من خلال أغنية "دقة ناقصة".

قال "أبو" خلال الفيديو الذي طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا بجد مش مستغرب من حجم التبرعات اللي وصلنا ده.. احنا كده يا مصريين لما بنحط قلبنا في حاجة، قلبنا بيبقى واحد".

فيما قالت دينا الشربيني خلال نفس الفيديو": "زي ما فاجئتنونا هنفاجئكم.. ادخلوا على يوتيوب أو أنغامي واكتبوا (دقة ناقصة)، وهتشوفوا المفاجئة، وعايزين نفكركوا إن الرحلة لسة مخلصتش والتبرعات لسه شغالة، يعني نقدر نرجع دقات أكتر لقلوب أكتر".

وجاءت هذه الرسالة، تزامنا مع طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لأبو على موقع "يوتيوب"، بطريقة الفيديو كليب.

أغنية "دقة ناقصة"، هي ديو غنائي جمع أبو ودينا الشربيني، وهي من كلمات حميد فاروق، وألحان شريف مجدي وحميد فاروق وطارق نجيب، وتوزيع شريف مجدي، ميكس فيصل فؤاد، ومن إخراج حسين شعبان، ومدير تصوير حمزون، وستايلست بثينة كحال.

يشار إلى أن أبو ودينا الشربيني، كانا قد طرحا أغنية "دقة ناقصة" في وقت سابق بدون صوت دقات الطبل، وذلك في إطار حملة التبرعات التي شاركا فيها، وكان الهدف من ذلك هو أن تعود الدقات للأغنية مع تدفق تبرعات الجمهور، وهو ما نجحا فيه بالفعل، إذ أن الأغنية أصبحت متاحة للجمهور بالموسيقى الكاملة الخاصة بها.