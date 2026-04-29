يعالج الفم والتعب وآلام الدورة الشهرية.. وصفات متنوعة لزيت الزعتر

يمتلك زيت الزعتر عدد كبير من الخصائص التي تجعله قادرا على علاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لموقع draxe نكشف لكم بعض الطرق السهلة لاستخدام زيت الزعتر في حياتك اليومية من خلال عدة وصفات متنوعة:

لتخفيف التعب، أضف قطرتين من زيت الزعتر إلى ماء الاستحمام الدافئ.

لتخفيف آلام الدورة الشهرية، افركي قطرتين من زيت الزعتر مع كمية متساوية من الزيت الحامل على بطنك.



لاستخدامه كغسول للفم، أضف قطرتين من زيت الزعتر إلى الماء وتغرغر به.

لفتح الممرات الأنفية المسدودة، استنشق قطرتين من زيت الزعتر، أو أضفه إلى الماء الساخن لاستنشاق البخار.

للقضاء على فطريات أصابع القدم ، أضف 5 قطرات من زيت الزعتر إلى حمام القدم الدافئ.



للقضاء على الالتهابات والطفح الجلدي، افرك قطرتين من زيت الزعتر على المنطقة المطلوبة.



لزيادة الدورة الدموية، استنشق أو انشر 2-3 قطرات من زيت الزعتر يومياً.