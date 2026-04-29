محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق ناهيا في بولاق الدكرور | صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق ناهيا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتيسير حركة المواطنين.

حيث تم البدء في دمك طبقة الأساس بشارع ناهيا بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 مترًا، من خلال خطة عمل تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ أعمال الجزيرة الوسطى وصبها بالخرسانة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة والحد من التكدسات.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة ومعدلات التنفيذ الزمنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت الأعمال المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.